Covid, ‘problematiche comunicazione tamponi’: riunione sindaci del distretto sanitario 18

Si è svolta quest’oggi, presso la sala consiliare del Comune di Succivo, una riunioneo tra i primi cittadini del Distretto Sanitario n° 18 (che comprende i comuni di Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano di Aversa, Orta di Atella, S. Arpino, Succivo, Teverola) ed il direttore avente per oggetto una denuncia dei primi cittadini a mezzo stampa di una evidente “disfunzione” riguardante la mancanza di comunicazione e la conseguente reperibilità dei dati dei contagi dei comuni che appartengono al distretto su indicato.

All’indomani dell’autorizzazione della Regione Campania all’effettuazione e all conseguente processazione dei tamponi molecolari per la rilevazione dei contagi presso i laboratori privati convenzionati, i dati tardono ad arrivare ed in molti casi non vengono del tutto inviati. Ad oggi – da quanto emerge dall’incontro – si è potuto constatare che vi sono diverse piattaforme dove vengono inviati i referti dei tamponi che rallentano le comunicazioni tra i Dipartimenti di Prevenzione ed i Comuni. Purtroppo i sindaci, più volte, non riescono a dare un quadro reale della situazione epidemiologica a causa dell’impossibilità di garantire la tempestività nella reale comunicazione di dati. Le componenti di questo processo di comunicazione di informazioni sono molteplici e non sempre convergono.