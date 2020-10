Covid, 63 attuali positivi a Teverola. Sindaco Barbato: “Controlli a tappetto nelle nelle zone in cui si creano assembramenti”

“Sto organizzando controlli a tappeto (il contagio è in crescita e molto pericoloso) in particolare modo nelle zone in cui si creano assembramenti o di giovani o di anziani. La situazione attuale (sono in corso altri tamponi, altri concittadini positivi a TFN effettuati in centri privati ed altri ancora in attesa di essermi notificati dall’ASL competente): 63 POSITIVI; 29 GUARITI; 1 DECEDUTO”. Così il sindaco Tommaso Barbato.

“Ci richiedono ulteriori sforzi. Dall’alto ci arrivano nuove direttive. Noi siamo l’ultima ruota del carro, con difficoltà assurde, ma con maggiori responsabilità. Siamo gli Enti di prossimità, quelli più vicini alla gente e noi, e solo noi, conosciamo le difficoltà dei lavoratori onesti, dei commercianti. Ci stanno chiedendo uno sforzo ulteriore e noi dobbiamo, ora, dimostrare il coraggio. Lo so, è difficile. Quasi impossibile”.