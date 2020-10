Covid, 31 casi a Carinaro: domani riunione Coc

“Purtroppo, e con profondo rammarico che al momento la nostra comunità di Carinaro ha 31 persone contagiate in quarantena obbligatoria perché positive e rappresentano realmente i dati aggiornati degli ultimi giorni. Ho contattato e potuto verificare lo stato di salute di molti dei nostri concittadini che al momento non hanno particolari sintomi, eccetto per due di loro che sono stati ospedalizzati a scopo precauzionale”. Così il sindaco di Carinaro, Nicola Affinito.

“Domani si riunirà il Centro Operativo Comunale (COC) per attivare tutte le misure atte a provvedere a tutte le esigenze e si adopererà a predisporre quanto indicato dal protocollo sanitario. Visto il veloce propagarsi del Virus negli ultimi giorni e l’aumento dei casi positivi sul nostro territorio, valuteremo eventuali misure idonee a contenere ed a contrastare l’epidemia da Coronavirus. I responsabili del Dipartimento di Prevenzione hanno prescritto l’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva per i familiari e per le persone che sono stati in contatto diretto con le persone contagiate. Vi rinnovo l’invito ad essere ulteriormente responsabili nell’utilizzo dei dispositivi per la difesa dal Virus Covid-19 e di evitare assembramenti perché essi possono costituire un veicolo per un contagio di massa. Siamo rispettosi delle ultime disposizioni Regionali e del DPCM del 24 Ottobre. Dobbiamo essere tutti responsabili per il bene nostro e di tutta la nostra comunità”.