Covid, 12 nuovi casi a Casaluce: due sono minori

Nell’arco della giornata odierna, ho ricevuto la triste notizia di ulteriori 12 (di cui due minori) casi positivi al covid 19. Ho sentito telefonicamente tutti i contagiati, i quali, mi hanno riferito di stare in discrete condizioni di salute. Inoltre 2 nostri concittadini, precedentemente positivi, si sono negativizzati e quindi ritenuti completamente guariti”. Lo comunica il sindaco Tatone.

“Come sempre, non mi stancherò mai di farlo, vi sollecito, ancora una volta a fare massima attenzione. Rispettiamo responsabilmente le regole, è inutile nasconderlo stiamo vivendo una situazione emergenziale e non possiamo permetterci di sottovalutare questo maledetto virus. Indossiamo sempre la mascherina, rispettiamo il distanziamento fisico e nel caso si avvertono anche lievi sintomi, restiamo a casa e informiamo tempestivamente il medico di base, evitare di recarsi in ospedale ed intasarne il già sovraffollamento. Siamo ancora in attesa dell’esito di numerosi tamponi. Riferisco altresì, che nella mattinata odierna i dipendenti comunali (compreso il personale della P.M.), gli Lsu e i volontari della protezione civile si sono sottoposti a “Test antigenico rapido” presso la Direzione Sanitaria dell’Asl di Succivo e fortunatamente sono risultati tutti negativi. Tali controlli, in accordo con la predetta Asl, continueranno settimanalmente. La situazione attuale nel nostro comune è la seguente: 49 persone positive (dati ufficialmente comunicati allo scrivente). Come vedete iniziano a essere dati preoccupanti, prestiamo la massima attenzione. Per domani ho convocato il Coc (centro operativo comunale) per condividere i dati e a tracciare eventuali misure atte al contenimento dell’emergenza da Covid19. Per di più, sono in costante contatto con i medici di medicina generale (sentinelle sul territorio) per monitorare l’eccessiva crescita della curva epidemiologica. Non spostarsi dalla propria residenza o domicilio se non per ragioni lavorative, di studio, per motivi di salute, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Usare la mascherina e rispettando il distanziamento fisico significa avere rispetto per gli altri e per noi stessi”.