Aversa. Ragazzini fischiano alle forze dell’ordine, Golia: “Chiuderò piazza P. Harris: scriverò al Prefetto”

“Stasera ho saputo che alcuni ragazzi che frequentano piazza Paul Harris hanno fischiato al’arrivo dei Carabinieri: a volte penso ‘ma dove veramente vogliamo arrivare’. Per cui domani scriverò al Prefetto avvalendomi di quanto contenuto nelle disposizioni del DPCM chiedendone la chiusura anche perché non ci sono attività commerciali di riferimento quindi non serve tenerla ulteriormente aperta visto i comportamenti di chi la frequenta. Lo sapete, non mi piace introdurre ancora più elementi restrittivi ad una situazione già di per sé molto ma molto pesante ma purtroppo non è il tempo delle mezze misure”. Così il sindaco Golia denunciando il grave episodio di stasera in Piazza Paul Harris.