Covid, +28 casi ad Aversa: 202 attuali positivi. Nuovi orari ZTL

“Ci sono stati comunicati 28 nuovi casi positivi e si riferiscono al 23 e 24 ottobre, come da comunicazione Asl. Pertanto ad Aversa abbiamo 202 casi attualmente positivi”. Lo comunica il sindaco Golia.

“Vi ricordo che le disposizioni contenute nel DPCM entrano in vigore lunedì e che pochi minuti fa è stata annunciata una nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, che resterà in vigore fino al prossimo 31 ottobre, con alcune misure più restrittive rispetto a quelle nazionali (leggi qui). De Luca, da quel che si legge nelle anticipazioni, ha confermato il divieto di mobilità interprovinciale e l’obbligo di rientro a casa entro le ore 23, Confermata, inoltre, per l’attività di jogging nei parchi e nei luoghi affollati la fascia oraria nelle ore 6,00-8,30. Confermata anche la didattica a distanza per le scuole primaria e secondaria. Ricordo (e sottolineo) che le categorie contenute nel DPCM (ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie) chiudono al pubblico alle 18:00, ma restano operativi fino alle 23 con delivery. La Regione, inoltre, ha vietato l’asporto con l’esclusione delle attività commerciali che fanno consegne in auto e con prenotazioni da remoto. Così come vi ho comunicato nel post di un paio d’ore fa le ragioni per cui il Cimitero resterà chiuso dal 31/10 al 2/11. Ribadisco che fino a qualche giorno fa volevamo tenerlo aperto e che stavamo già predisponendo tutte le misure di sicurezza e un calendario di turnazione alfabetica. C’è stata però un’impennata della curva del contagio e, dopo aver consultato Asl, Coc, capigruppo e presidenti di commissione, si è scelto prudenzialmente di chiudere dal 31 al 2. Voglio anche sottolineare che nelle prossime ore l’Unità di crisi della Regione Campania insieme all’Anci affronterà la questione. Per quanto riguarda la ZTL, da domani entreranno in vigore gli orari invernali anche se in virtù delle recenti disposizioni contenute nel DPCM, la Ztl terminerà tutti i giorni alle 20:30. L’orario invernale sarà questo: Dal lunedì al giovedì ore 17 fino alle 20,30; venerdì, domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 fino alle 22; il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 2 di notte. In via Seggio è prevista la ztl dal giovedì alla domenica dalle 22 alle 2. Cari concittadini, entriamo in un periodo in cui si susseguono ansie, paura, stanchezza…Rabbia. Ma non dimentichiamo mai che stiamo difendendo la nostra salute e quella dei nostri cari. Adeguiamoci alle nuove disposizioni e affrontiamo questo mese con la pazienza che oramai abbiamo imparato ad avere e con le giuste prudenze. Sosteniamo le nostre attività commerciali usufruendo del delivery”.