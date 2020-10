Caserta. Provincia, uffici chiusi per sanificazione

Per la giornata di domani, la sede della Provincia di Caserta, in Viale Lamberti ex Area Saint Gobain, rimarrà chiusa per consentire gli opportuni interventi di sanificazione straordinaria e di igienizzazione degli ambienti, necessari per prevenire il rischio di contagio da Covid19.

“Le operazioni di sanificazione – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – si sono rese necessarie a seguito della positività riscontrate su soggetti di altri enti che svolgono le loro attività nel medesimo stabile. Sarà assunta ogni misura di contenimento idonea a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per i dipendenti e per la collettività, che fruisce dei servizi dell’Ente”