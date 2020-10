Santa Maria a Vico. Covid, volontari in campo per vigilare sul rispetto delle misure di prevenzione

Partirà domani mattina – e si estenderà anche al pomeriggio – il servizio di sensibilizzazione all’uso della mascherina e al rispetto delle principali norme “anti-Covid”. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico, tramite il Coc e il gruppo comunale di Protezione Civile, vedrà protagonisti i volontari dell’associazione “Arca”, mentre si attende di conoscere la disponibilità delle altre associazioni presenti sul territorio.

“Abbiamo voluto affidare alla protezione civile e alle associazioni la gestione di questa fase del progetto Emergenza Covid – ha dichiarato il sindaco Pirozzi – per dare un segnale importante alla cittadinanza. L’attuale situazione ci impone di non abbassare la guardia e, pertanto, chiediamo a tutta la popolazione, in particolare ai più giovani, la massima collaborazione e, soprattutto, il rispetto dei nostri volontari che svolgeranno il loro compito a salvaguardia della salute pubblica”.

I volontari opereranno nelle principali piazze della città (compresa l’area fiera e quella del cimitero) a supporto degli agenti di Polizia Municipale, per scoraggiare eventuali comportamenti irresponsabili. Questo pomeriggio, presso la sede della Protezione Civile, la consegna ufficiale delle divise alla presenza, oltre che del primo cittadino, anche della consigliera delegata Tiziana Pascarella.

Intanto è stato attivato un servizio di supporto per tutti i cittadini attraverso il quale poter richiedere tutta l’assistenza necessaria. Previsto, per i cittadini che lo desiderano, anche un servizio di consulenza psicologica completamente gratuito. Per ogni informazione a riguardo si può contattare il numero telefonico 0823/1608494.

Intanto salgono a quota 27 i casi di positività da Covid-19 nel territorio di Santa Maria a Vico. Il dato è emerso questa sera dall’ultimo report trasmesso agli uffici comunali dall’Uopc Asl. Due le persone che risultano essere guarite mentre altre 51 restano in quarantena.