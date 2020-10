Basket. Pozzuoli ospita Sant’Antimo in cerca della prima vittoria stagionale

La Virtus Basket Pozzuoli ritorna questa domenica al Pala Errico, dopo circa otto mesi, nel derby (ore 18) contro la Pall. Partenope Sant’Antimo. I gialloblù dopo la sconfitta nella prima giornata contro Salerno puntano ad un pronto riscatto.

“La partita di Salerno è stata la prima dopo 7 mesi di stop e devo ammettere che tutti i ragazzi sono stati bravi a fare il proprio dovere – dichiara il play-guardia puteolano Amar Balic -. Alla fine abbiamo perso per delle scelte poco lucide e loro sono stati bravi e concreti nel finale. Sono abbastanza contento per il gioco che abbiamo espresso ora dobbiamo solo migliorare ed essere più fluidi“. Il gruppo in settimana si è allenato agli ordini del tecnico Mariano Gentile e del vice Alessandro Tagliaferri in vista del secondo derby dopo quello rinviato la scorsa settimana contro Avellino. “Ci stiamo allenando bene, abbiamo tutti voglia di fare bene e ci mettiamo il 110% ogni giorno – continua Balic -. Dobbiamo continuare a lavorare così e le prime vittorie arriveranno. Sant’Antimo? Onestamente non so che gara aspettarmi, loro sono un ottimo roster composto da giocatori di talento e di categoria anche superiore. Noi, comunque, dobbiamo continuare per la nostra strada facendo quello che ci dice il coach e quello che prepariamo durante la settimana senza pensare troppo agli avversari“. Poi, il discorso si sposta su Savoldelli, compagno di reparto e insieme punti nevralgici del gioco flegreo. “Nicola è un top per la Serie B e mi trovo veramente bene con lui – conclude Balic -. Ci aiutiamo a vicenda, parliamo molto sulle cose da migliorare e fortunatamente abbiamo le stesse idee e gli stessi ragionamenti”.

ROSTER E ARBITRI

Virtus Basket Pozzuoli: Balic, Savoldelli, Birra, Caresta, Lurini, Bordi, Urso, Gaye, Mavric, Mehmedoviq, Kushecev. All. Gentile

Pall. Partenope Sant’Antimo: Milojevic, Dri, Milosevic, Ratkovic, Carnovali, Cantone, D’Aiello, De Meo, Vangelov, Sergio, De Marca, Trapani. All. Patrizio

Arbitri: Fiore di Casal Velino e Correale di Atripalda