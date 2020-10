Aversa. Palmiero: “Politica allontani odio e rabbia”

“Oggi più che mai la politica ha l’obbligo di allontanare la rabbia e l’odio con tutti gli strumenti che ha a disposizione: in primis il linguaggio. Torniamo, tutti, a toni pacati, rassicuranti e ponderati”. Così Carmine Palmiero, presidente del Consiglio Comunale di Aversa dopo la guerriglia urbana vista ieri a Napoli.

“Le Istituzioni, lo rammento a me stesso, devono farsi argine civile e sociale contro la violenza e la rabbia, per non lasciare spazio a criminali e facinorosi. In relazione ai fatti accaduti ieri, ritengo che le prime vittime di quanto avvenuto a Napoli, sono i commercianti e i cittadini che manifestavano democraticamente rivendicando i propri diritti.

La mia assoluta solidarietà va alle forze dell’ordine a tutte le donne e gli uomini che vivono in questo dramma un ulteriore dramma che è quello dell’incertezza del proprio futuro”.