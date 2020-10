Portico di Caserta. Commemorazione defunti, Comandante Col. Piricelli emana ordinanza

Il Comandante della Polizia Locale del Comune di Portico di Caserta, Colonnello Antonio Piricelli, ha emanato l’ordinanza n.12 del 23.10.2020 con la quale in modo scrupoloso e rigido vieta l’accesso e la sosta dei veicoli nelle strade antistanti il cimitero in occasione della commemorazione dei defunti. Il provvedimento è finalizzato al rispetto rigoroso delle norme anticovid e detta direttive precise per l’accesso dei cittadini al cimitero.

L’ordinanza prevede nei giorni 01 e 02 novembre 2020 dalle ore 07.30 fino alle ore 18.00 :

· E’ FATTO divieto di accesso a tutti i veicoli provenienti da Via F.lli Rosselli direzione Via Salice ;

· E’ FATTO divieto di accesso a tutti i veicoli provenienti da Via Bellini direzione Via Salice;

· E’ FATTO divieto di accesso a tutti i veicoli provenienti da Via Diaz direzione Via Stradina Cimitero;

· E’ FATTO divieto di sosta a tutti i veicoli nello spazio antistante il piazzale del cimitero

· E’ fatta rimozione forzata a mezzo carro attrezzi dei veicoli rinvenuti nei tratti di strada sopra citati

DEROGHE:

· Veicoli che accompagno persone non in grado di deambulare in possesso del tesserino invalidi condotti a passo d’uomo a non più di 10 km orari ;

· Veicoli in dotazione alle Forze di Polizia, 118 , ambulanza , Vigili del Fuoco;

PRESCRIZIONI

· E’ FATTO OBBLIGO a tutti i cittadini di :

a. in caso di numero elevato di persone presenti di attenersi scrupolosamente alle indicazioni emanate al momento ;

b. osservare in modo meticoloso e preciso tutte le norme antiCovid ;

c. sottoporsi a misurazione della temperatura all’ingresso del cimitero ;

d. osservare la distanza interpersonale di metri 1,50 ;

e. è fatto divieto assoluto di assembramento ;

f. indossare le mascherine avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca ;

g. detergere le mani con i prodotti apposti all’ingresso del cimitero ;

· E’ FATTO divieto di ingresso al cimitero ai cittadini con temperatura maggiore di 37,5°

E’ FATTO OBBLIGO al Responsabile dell’Area Tecnica/cimitero di:

· realizzare un ingresso ed una uscita per i cittadini che si recano al cimitero con relative indicazioni

· dotare l’ingresso del cimitero del detergente per le mani e termometro per misurazione temperatura;