Covid, Cannavale: “Aversa e la provincia tutta, sedotta e abbandonata”

“Ricordo ancora il grande fermento che abbiamo avuto in città, durante la campagna elettorale regionale, Aversa era sotto l’attenzione di tutti i candidati e tutti promettevano grande attenzione per Aversa e la provincia di Caserta tutta, ma una volta eletti, sono scomparsi, si sono dileguati e hanno lasciato De Luca a fare il Re padrone”. E’ l’analisi di Pino Cannavale, esponente di Fratelli d’Italia ad Aversa.

“Nelle ultime ore, stiamo seguendo tutti con apprensione, la decisione del Presidente della regione Campania e invece di ricevere messaggi che ci diano maggiore fiducia, ci rendiamo conto che il Presidente De Luca, ha buttato la spugna e come unica soluzione utile, preme per la chiusura totale. Adesso non voglio dire che la chiusura delle attività non serve, ma voglio solo dire che prima di arrivare a misure drastiche, ci vuole un piano operativo che previene i danni che naturalmente usciranno fuori durante la non attività, mi sapete dire cosa è stato previsto, per aiutare tutte quelle famiglie che rimangono senza lavoro? Avete trovato una soluzione ai problemi che si presenteranno? E bello dire chiudo tutto, senza avere un programma che aiuti i cittadini ad affrontare i giorni della chiusura, solo chi non sa che fare, solo chi si rende conto che il suo è stato un grosso fallimento, chiude tutto e lascia i cittadini al loro destino. Questo è De Luca, questi sono i suoi consiglieri regionali, questi sono i suoi assessori, un gruppo di incapaci, con a capo il padre padrone”.