Covid, 80 casi positivi a Cesa

“Il nostro bilancio indica questo numero, per certi versi, impressionante. Il bollettino dell’Asl ne indica invece 66. Ciò perché alcuni contagiati mi hanno comunicato direttamente di esserlo, mentre l’Asl non lo ha fatto ancora. C’è questa differenza, c’è un ritardo di comunicazione”. Così il sindaco Enzo Guida.

“Personalmente aggiorno il bilancio, in base a quello che comunica l’Asl, con grande ritardo, e le segnalazioni che ci arrivano dai diretti interessati. I sindaci stanno perdendo la traccia dei positivi. In queste ore ci stiamo confrontando anche con gli altri sindaci dell’agro aversano, al fine di stilare un documento unitario per evidenziare i problemi che ci sono alla Direzione Generale dell’Asl. Dopo aver deciso di chiudere il Parco Giochi “Padre Lepre” abbiamo deciso di chiudere, prima dell’annuncio del lockdown del Presidente della Regione Campania, il cimitero nei giorni 1, 2 e 3 novembre, per evitare assembramenti (Covid, incremento casi: cimiteri Agro Aversano chiusi dal 31 ottobre al 2 novembre – leggi qui). Questa sera, dopo le ore 23.00, gli amministratori comunali assieme ai Vigili Urbani ed ai volontari della Protezione Civili, saranno per le vie del paese per verificare rispetto della Ordinanza n. 83 della Regione Campania che vieta, appunto, sino alle ore 5 del mattino di uscire, salvo ragioni particolari”.