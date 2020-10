Covid, 106 positivi in isolamento a San Cipriano: c’è anche un deceduto

“San Cipriano conta 106 positivi in isolamento. A malincuore devo comunicarvi che un altro nostro concittadino è rimasto vittima del virus, esprimo a nome di tutta la comunità vicinanza e cordoglio alla sua famiglia”. Lo comunica il sindaco Vincenzo Caterino.

“Circa la situazione contagio vi comunico che una buona parte dei casi interessa interi nuclei familiari, quotidianamente registriamo guariti ma purtroppo i contagi non cessano quindi il numero degli attualmente positivi non scende. La situazione a San Cipriano sta diventando davvero pesante, ogni giorno dobbiamo fare i conti con tante richieste di assistenza e di informazioni, un eventuale peggioramento della situazione comprometterebbe anche questi piccoli servizi. Perdonatemi se sono ripetitivo ma non posso fare a meno di ricordarvi che dobbiamo impegnarci ad adoperare tutti gli strumenti che abbiamo per contenere il virus quali usare la mascherina, lavare spesso le mani, mantenere la distanza di sicurezza ed evitare gli assembramenti, nonché rispettare tutte le regole previste dal nuovo DPCM. Vi invito ad un ulteriore sforzo in termini di attenzione anche in tutti i contatti sociali, sia ambito familiare che amicale in quanto sono le ipotesi con il rischio contagio più alto, vi invito inoltre a scaricare l’app Immuni in quanto può essere un prezioso strumento nella lotta al virus. L’attività di screening e monitoraggio dei contatti delle persone risultate positive nei giorni scorsi continua. Attendiamo ancora il risultato di diversi tamponi”.