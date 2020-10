Aversa. Lunedì passaggio cantiere rifiuti, impegno Senesi per spettanze pregresse

È terminato da poco l’incontro con tutte i sindacati e con i Commissari Prefettizi Senesi in presenza del Sindaco e dell’Assessore al ramo. Sono state ascoltate le istanze dei Sindacati e aperto un confronto costruttivo e risolutivo. La Senesi si è assunta l’impegno di erogare le spettanze pregresse e l’Amministrazione si è assunta l’impegno di emettere nel più breve tempo possibile gli ultimi mandati e nel contempo come organo di controllo monitoreremo il processo. La seduta si è conclusa con la massima sinergia tra le parti. I Sindacati sono pronti al passaggio di cantiere che avverrà lunedì.

“Un altro grande risultato che l’Amministrazione Golia porta a termine – dice l’assessore Elena Caterino -. Si è tenuto mercoledì un primo incontro tra la Tekra ed i sindacati per il passaggio di cantiere al quale l’Amministrazione non è stata convocata ma solo avvisata per conoscenza. Giovedì si è svolto presso la casa comunale l’incontro con i responsabili della Tekra per la stipula del contratto che avverrà la settimana prossima. Ieri si è svolta un’assemblea in Pzza Municipio con gli operatori di sigla sindacale che temevano di non ricevere alcune loro spettanze pregresse al subentro della nuova ditta. Abbiamo immediatamente incontrato i lavoratori per ascoltare le loro istanze come abbiamo sempre fatto. Abbiamo poi incontrato con il Sindaco ed il Rup una delegazione degli stessi lavoratori. Oggi l’incontro con i Commissari Prefettizi per chiarire le posizioni dei lavoratori”.