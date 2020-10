Padre anziano segregato nel garage: condannati i coniugi Tontaro

In data 8.10.2020 il GUP del Tribunale di Napoli Nord, all’esito di giudizio abbreviato, ha emesso sentenza di condanna nei confronti di Tontaro Antonio e Mazzuoccolo Marianna per i reati di maltrattamenti in famiglia e abbandono di incapace, per una pena di anni tre di reclusione nonché risarcimento del danno patito dal Tontaro Aniello, da anni, vittima inerme.

In particolare, nel mese di novembre dell’anno 2019, i coniugi Tontaro Antonio e Mazzuoccolo Marianna erano stati raggiunti da un ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, con la quale veniva disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di farvi rientro e di accedervi senza l’autorizzazione del Giudice nonché il divieto di avvicinarsi alla persona offesa Tontaro Aniello, ed il divieto di comunicazione con alcun mezzo con ulteriore prescrizione di mantenere una distanza dalla persona offesa di almeno 1000 metri.

L’attività investigativa, svolta dalla Polizia Locale di Afragola, aveva consentito di raccogliere gravi elementi di prova a carico dei due indagati in ordine ai maltrattamenti al Tontaro Aniello.

L’anziano, pensionato, assegnatario di un immobile popolare nel quale viveva insieme al figlio e alla cognata, era stato di fatto cacciato di casa dal figlio e dalla nuora – pur continuando a pagare con regolarità il canone – ed obbligato a vivere in un garage, senza servizi igienici, senza riscaldamento ed in condizioni di grave indigenza. In quel box l’ottantenne era costretto a cucinare, a lavarsi e persino ricorrere ad un secchio per le sue esigenze fisiologiche, sotto gli occhi attoniti dei vicini di casa del Rione Salicelle.