Napoli. Controlli straordinari della Polizia a Piazza Capuana e al Vomero

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Carriera Grande, piazza Capuana e nelle zone limitrofe.

Nel corso dell’attività sono state identificate 100 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllati 50 veicoli di cui uno sottoposto a fermo amministrativo e contestate tre violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché scaduta.

Inoltre, in via Carriera Grande i poliziotti hanno notato due persone che stavano svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo e li hanno bloccati: C.G., napoletano di 46 anni con precedenti di polizia, che è stato denunciato e contestualmente gli è stato notificato un ordine di allontanamento, e un 27enne napoletano che è stato sanzionato poiché svolgeva l’illecita attività e denunciato per aver violato l’obbligo di quarantena a seguito della positività al Covid-19.

Infine, sono state controllate 14 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

Sempre ieri sera gli agenti del Commissariato Vomero, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Vomero, in particolare in via Aniello Falcone e piazzale S. Martino, zone interessate dalla “movida”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 128 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, e controllati 36 autovetture e 10 motocicli.

I poliziotti hanno controllato 5 esercizi commerciali di cui un circolo ricreativo di via Doria che è stato sanzionato con la chiusura per 5 giorni per inottemperanza alle misure anti Covid-19 così come 5 avventori che non indossavano la mascherina.

Infine, sono state controllate 12 persone sottoposte agli arresti domiciliari.