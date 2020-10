Arienzo. Nuovo piano traffico in vigore da domani

Nuovo piano traffico ad Arienzo a partire dal giorno 23 ottobre 2020: a comunicarlo sono il sindaco Giuseppe Guida e il delegato alla Viabilità Lelio Castorio. Come indicato nel programma elettorale, nella parte dedicata proprio alla Viabilità, Guida, a un mese dalle elezioni e in qualità di primo cittadino, ha dato seguito al suo impegno approvando nuovi sensi di marcia. A questi ultimi, si è aggiunta l’altra promessa relativa ai parcheggi con sosta a tempo in due punti nevralgici della città.

Nello specifico, come anticipato nel manifesto pubblicato sulla pagina ufficiale dell’Amministrazione comunale, si effettueranno le seguenti variazioni: senso unico di circolazione in via Roma, a partire dall’intersezione tra via Caudarola e Piazza Lettieri; senso unico di circolazione in via Torrette, con direzione da Piazza Valletta a Piazza Lettieri; inversione del senso unico di circolazione di via S. Andrea e Viale S. Alfonso; senso unico di circolazione di via Ten. Porrino in direzione via Roma; senso unico di circolazione di via Episcopio in direzione via Ten. Porrino; inversione del senso unico di circolazione di via Camellara in direzione via Ten. Porrino; inversione del senso unico di circolazione di via Orticelli nel tratto di intersezione con via Camellara a quella con via Carrara in direzione via Carrara; parcheggio con sosta a tempo in Piazza S. Agostino e Piazzetta via Roma.

Una circolazione in gran parte rinnovata che favorirà la discesa dalle parti alte di Arienzo e, più in generale, il transito veicolare da e verso il centro, anche per chi arriva dai paesi limitrofi.