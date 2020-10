(FOTO) Lavori di rifacimento delle strade di Casapulla

Sono in via di completamento i lavori di rifacimento di alcune strade comunali di Casapulla. Gli operai, infatti, hanno quasi terminato la posa del nuovo asfalto e nei prossimi giorni ci sarà la sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale.L’opera, utile al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale, è stata resa possibile grazie ad una sinergia tra pubblico e privato, voluta e portata avanti dal sindaco di Casapulla Renzo Lillo, che ha consentito al Comune di realizzare i lavori a costo zero per le casse municipali.

Il rifacimento delle strade, che non veniva realizzato da diversi anni, per il momento ha interessato la zona che conduce al cimitero cittadino, l’area di Piazza Mercato, via Musone e via Verdi. Si tratta solamente di un primo step di un’opera molto più complessa che coinvolgerà diverse arterie di Casapulla a partire già dai prossimi mesi.