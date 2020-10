Covid. A scuola solo i bimbi con autismo o disabilità, Zinzi: “Rischio emarginazione”

“L’ultima ordinanza di De Luca getta di nuovo nella confusione più totale le famiglie. La ripresa delle attività in presenza delle scuole elementari annunciata nel pomeriggio si trasforma a tarda sera in un ‘orientamento alla riapertura’, subordinato ad un’ulteriore verifica nei prossimi giorni. L’unica nota positiva è il riferimento ai bambini affetti da disturbo dello spettro autistico e con disabilità. Siamo lieti che il Presidente De Luca abbia manifestato finalmente attenzione nei confronti dei soggetti più deboli, ma lo invitiamo ad uno sforzo in più. Riaprire le aule solo per alcuni bimbi li espone ad un altro rischio: quello dell’emarginazione”. Così il capogruppo Lega in Consiglio regionale, Gianpiero Zinzi.