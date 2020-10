Covid, 27 nuovi casi ad Aversa

“Ci sono stati comunicati 27 nuovi casi positivi. Pertanto ad Aversa abbiamo 179 casi attualmente positivi. Numeri alti che riflettono la tendenza di oggi in Italia (+4325 casi rispetto a ieri) e in Campania (+1760). Numeri che impongono riflessioni attente sui prossimi giorni”. Lo comunica il sindaco Golia.

“Al momento in cui vi scrivo, non è stata ancora pubblicata e resa ufficiale l’ordinanza che regola il “coprifuoco” in Campania così come fu anticipato dal Presidente De Luca. Poco fa il Presidente del Consiglio Conte ha dichiarato che l’iter per la nostra Regione “è in corso”. Prepariamoci a questa misura e naturalmente aspettiamo la sua ufficialità per adeguare le nostre abitudini. Sicuramente dobbiamo prepararci ad un weekend che non sarà come gli altri”.