Covid, +5 positivi a Casaluce: uno ricoverato al covid hospital di Maddaloni

“Ho ricevuto in serata l’esito di 5 tamponi di nostri concittadini risultati purtroppo positivi al Covid-19. Uno dei 5 si trova ricoverato presso il centro Covid dell’ospedale di Maddaloni. Attendo notizie incoraggianti dai familiari che spero vivamente arrivino quanto prima”. Lo comunica il sindaco Tatone.

“Come per prassi, naturalmente, sono state messe in opera quanto previsto in casi analoghi. Devo, altresì, comunicare, che per fortuna, due persone precedentemente positive al Covid 19 ,tra cui la bambina di 2 anni , sono risultate negative al tempone di controllo e quindi considerate completamente guarite. A questo proposito, sono lieto di poter comunicare che, dopo aver osservato rigorosamente quanto prescrittomi, proprio oggi ho ricevuto l’esito del secondo tampone che ha confermato la mia già precedente negatività emersa dal primo tampone effettuato il giorno 11/10/2020.Sono stato in quarantena fiduciaria perché, come già annunciato in un mio precedente comunicato, ho avuto contatti diretti col mio collaboratore Felaco Pasquale il quale fortunatamente è in via di guarigione ed è in attesa dell’esito del tampone prelevato nella giornata di ieri. La situazione attuale nel nostro paese è la seguente: 26 persone positive. Esorto ancora una volta tutti ad indossare sempre la mascherina, a rispettare il distanziamento fisico e nel caso si avvertissero anche lievi sintomi, di restare a casa e di informare tempestivamente il proprio medico di medicina generale, dato che i contagi aumentano quotidianamente in maniera esponenziale. Siamo ancora in attesa dell’esito di numerosi tamponi prelevati. Usare la mascherina e rispettando il distanziamento fisico significa avere rispetto per gli altri e per noi stessi”.