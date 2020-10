Covid, 2 positivi a Carinaro: un anziano ricoverato in ospedale e un bimbo

“Nella tarda serata di oggi l’Asl dipartimento di Prevenzione di Aversa ci ha comunicato due casi di contagio; uno è una persona anziana purtroppo ricoverata in ospedale ma che fortunatamente versa ad oggi in buoni condizioni; l’altro caso di contagio è un bambino di età scolare che frequenta la scuola dell’infanzia di Carinaro. Fortunatamente è asintomatico, probabilmente ha contratto il Virus da un suo familiare non residente a Carinaro”. Lo comunica il sindaco Nicola Affinito.

“I familiari che ho contattato mi hanno riferito che non ha avuto problemi di salute ed al momento sta affrontando questa malattia con la massima serenità. I componenti della famiglia sono stati sottoposti a sorveglianza attiva dall’asl e al più presto effettueranno il tampone e resteranno in isolamento fiduciario secondo protocollo sanitario. Il bambino frequenta la scuola dell’infanzia presso l’istituto comprensivo di Carinaro e manca da scuola da circa 7 giorni. A scopo precauzionale il plesso dedicato all’ infanzia sarà sottoposto a sanificazione straordinaria e resterà chiuso per i giorni 22-23 Ottobre. Vi esorto alla massima prudenza evitando inutili assembramenti anche nei diversi nuclei familiari per evitare la diffusione del contagio e la formazione di eventuali focolai”.