Aversa. Cannavale: “Forse si preferiscono i giornalisti pilotati e non liberi di fare informazione”

“Scusatemi, ma mi volete dire cosa ha fatto di male il direttore de LaRampa a pubblicare la notizia dell’arresto del suocero del Sindaco? Vi voglio dire che conosco bene il Sindaco di Aversa ed è una persona perbene e la sua unica colpa è quella di essere il primo cittadino e pertanto personaggio pubblico. I vari attacchi fatti al direttore de LaRampa Stefano Montone, personalmente non li capisco, non è possibile attaccare un giornalista che non ha fatto altro che dare una notizia, forse ad Aversa si preferiscono i giornalisti pilotati e non liberi di fare informazione”. Così, in una nota stampa, l’esponente aversano di Fratelli d’Italia Pino Cannavale.

“Il direttore Montone non ha fatto altro che dare una notizia, come ha sempre fatto, purtroppo una notizia spiacevole per i tifosi del Sindaco, che non volevano si divulgasse e preferivano che nessuno ne parlava, ma non hanno fatto i conti con Montone, un giornalista senza bavaglio, che informa i cittadini di quello che succede, cosa che ha sempre fatto e mai nessuno si è lamentato, anzi hanno sempre letto e apprezzato il suo operato, solo che oggi, qualcuno non ha gradito e con rabbia si è scagliato contro chi fa il suo dovere di cronista, raccontando la verità”.