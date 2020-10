Aversa. Attivato il servizio nido al III° Circolo – plesso Platani

Attivato, in data odierna, il Servizio nido d’infanzia alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale di Aversa Carmine Palmiero e della consigliera Dr.ssa D’Angelo, il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00, presso il 3 Circolo Didattico di Aversa, Plesso Platani.

Affidato al consorzio di cooperative sociali Filipendo, il servizio trova concretezza in ASSJEME, gestito dalla cooperativa Rebecca e si rivolge a bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi. Fortemente sostenuto dal Dirigente Scolastico Dr Anna Lisa Marinelli e coordinato dalla dr Annamaria de Gaetano, il servizio è un’iniziativa, ad oggi in 3a annualità, divenuta risorsa concreta per il territorio sia in termini di continuità che in quanto segmento educativo.