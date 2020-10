Villa di Briano. Sversa rifiuti in modo illecito: beccato dalle telecamere

“Questo è ciò che abbiamo rinvenuto stamattina in Via Vicinale Coppi. Uno spettacolo indecente, che si ripete troppo spesso. Grazie alla visione delle immagini siamo riusciti a risalire all’individuo che ha messo in atto tale condotta. Gli agenti del comando di Polizia Municipale di Villa di Briano, coadiuvati dalla Stazione dei Carabinieri di Frignano, hanno provveduto a multare e denunciare l’individuo. Il mezzo è stato immediatamente confiscato”. Così il sindaco di Villa di Briano, Luigi Della Corte.

“Fino a qualche mese fa restava la rabbia e l’amarezza, per la grande inciviltà e per il danno ambientale arrecato, ma non potevamo fare niente di più che prenderne tristemente atto. Questa amministrazione nei mesi scorsi ha completato l’installazione di un sistema avanzato di videosorveglianza, ben funzionante ed efficiente. Finalmente iniziamo a toglierci qualche soddisfazione. Qualche giorno fa abbiamo colto e multato una signora intenta ad abbandonare rifiuti. Con questo voglio avvisare tutti che non esiteremo a fare la stessa cosa con chiunque si permette di mettere in atto una condotta simile. Chiunque. Atti di tale gravità non ammettono attenuanti. Possono sembrare piccole cose, ma vi assicuro che per me sono molto grandi. Rappresentano difatti il segnale che tutti gli sforzi che io e la mia amministrazione abbiamo profuso in questi anni, iniziano a dare i propri frutti. I grandi cambiamenti arrivano lentamente, talvolta così lentamente che nemmeno ce ne accorgiamo. Io stesso sento che finalmente qualcosa sta cambiando. Sono convinto che questo è l’inizio di una nuova epoca per Villa di Briano. Una Villa di Briano più moderna, più civile, più bella”.