Covid, Zinzi: “Da De Luca e maggioranza ora ci aspettiamo responsabilità”

“Lo denunciamo da mesi: l’impreparazione del sistema sanitario regionale di fronte al picco di contagi avrebbe presto avuto ricadute gravi per la salute dei cittadini. I nostri medici, infermieri e operatori sanitari continuano a stare sul fronte, mentre in questi mesi De Luca e il suo governo regionale non hanno saputo costruire una rete di protezione efficace”. Così il capogruppo in consiglio regionale Lega Campania, Gianpiero Zinzi

“Le testimonianze dei medici in questi giorni lo confermano, tanto che ad un certo punto c’è stato finanche il tentativo di impedire loro di parlare con la stampa. De Luca avrebbe dovuto programmare in estate questi due mesi e invece, complice la campagna elettorale e il ‘tana libera tutti’, siamo a ridosso di un baratro dal quale usciremo solo con una linea comune. Questo è il tempo delle responsabilità. Come Lega siamo pronti a dare il nostro contributo con idee e proposte”.

“Davanti al rischio che si ripresenti lo stesso copione di qualche mese fa, oggi dai medici di Napoli arriva un appello al senso di responsabilità, che non può restare ignorato. Basta con la politica dello struzzo e dell’inerzia”. Così Severino Nappi, consigliere della Lega alla Regione Campania.

“In questi mesi, non solo la Regione ha illuso medici e infermieri promettendo riconoscimenti economici mai arrivati, ma c’è chi, come il sindaco di Napoli si è riempito la bocca di elogi senza fare, impegnandosi nel solito balletto dello scaricabarile”. “Non è un caso – prosegue poi – che la scelta di De Luca di applicare il coprifuoco già da venerdì, sembra trovare d’accordo anche De Magistris: si chiude perché nessuno dei due è stato in grado di fare il proprio dovere. Questo lockdown è la prova inequivocabile del fallimento della gestione dell’emergenza sanitaria da parte delle sinistre, incapaci e incompetenti. Cittadini e camici bianchi meritano sicuramente più serietà di quella mostrata fino ad oggi dalle nostre istituzioni”, conclude.