Sorrento. Asilo comunale e scuole dell’infanzia, domani chiusura per sanificazione

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha disposto per la giornata di domani, 20 ottobre, la chiusura delle attività per l’asilo nido “G.Benzoni” e per le scuole pubbliche dell’infanzia.

L’ordinanza è motivata dalla necessità di procedere con la sanificazione straordinaria dei locali, spiega il primo cittadino nel provvedimento, per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto in una categoria maggiormente esposta come i minori in tenera età.

Garantire il supporto di consultazione tecnica, per il coordinamento delle attività a beneficio diretto della cittadinanza e della macchina amministrativa comunale, per la programmazione e la configurazione dei provvedimenti idonei ad adeguarsi all’evolversi del quadro relativo all’emergenza Covid-19.

È la mission dell’Unità di crisi comunale nominata oggi, presieduta dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e formata da numerosi tecnici.

Si tratta di Antonino Maresca, esperto in sicurezza e volontariato attivo, Pietro Gnarra, medico chirurgo, Vittorio Di Maio, medico chirurgo, Giuseppe Coppola, esperto in gestione di servizi di sicurezza, Giovanbattista Pane, avvocato, Luigi Esposito, esperto in organizzazione dei servizi sanitari pubblici, Ciro Sannino, commercialista e Adelmo Fattorusso, già capo del Nucleo di Protezione Civile.

“Un organismo che assicurerà le competenze necessarie – commenta il sindaco Coppola – per fronteggiare le quotidiane incombenze che siamo chiamati ad assolvere in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. Sulla base delle esigenze che si presenteranno, mi riservo di integrare l’organismo con altre figure tecniche”.