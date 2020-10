Aversa. Rinviato appuntamento Libri all’aria aperta

Rinviato l’appuntamento con “Libri all’aria aperta”, iniziativa organizzata ad Aversa dagli Assessorati Cultura e Ambiente e prevista per il prossimo 16 e 23 ottobre. L’appuntamento prevedeva la lettura di fiabe e racconti per bambini al Parco Pozzi e, come dichiara l’Assessore all’Ambiente Elena Caterino: “a causa delle sempre più stringenti disposizioni in materia di Covid-19 unitamente alla crescita del numero dei contagi, abbiamo optato per il rinvio della manifestazione. Non possiamo permetterci alcun margine di rischio per i bambini che parteciperebbero e le loro famiglie”.

Sulla stessa linea l’Assessore alla Cultura Luisa Melillo: “è la scelta più saggia visto il momento. Purtroppo gli appuntamenti culturali da mesi stanno risentendo del periodo che viviamo. Il Covid ha di fatto annullato o modificato tutta la nostra programmazione e gli eventi in cantiere, ma è anche giusto così. Le priorità sono altre. Ci auguriamo tutto questo finisca presto per ritornare a fare cultura nei luoghi, nelle piazze e all’aria aperta”.