Aversa. 2 Novembre, Cannavale: “Comune comunichi decisione su orari cimitero”

“I cittadini di Aversa e i parenti dei defunti che vivono fuori città, non ancora conoscono, quali sono le intenzioni di questa amministrazione e quali saranno le indicazioni, per controllare in sicurezza, il flusso, durante i giorni della commemorazione dei defunti. Non è possibile che a pochi giorni, il Sindaco non ancora ha dato informazioni di quali sono le direttive che il comune di Aversa intende emanare per garantire il regolare svolgimento dell’accesso al cimitero cittadino”. Così Pino Cannavale, esponente aversano di Fratelli d’Italia.

“Possibile che ad oggi non ancora si conoscono gli orari di apertura e di chiusura? Di come sarà garantita la massima sicurezza alle persone che si recheranno al cimitero? La commissione, cosa ha deciso in merito? E’ vero che si deve garantire la massima sicurezza, ma è anche vero che i cittadini hanno il diritto di sapere quali sono le decisioni che il comune intende adottare, restiamo tutti in attesa di una risposta”.