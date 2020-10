Covid, 10 nuovi positivi ad Aversa. Golia: “Sindaci devono chiudere piazze? Ci vogliono più Forze dell’Ordine”

“Ho aspettato la conferenza del Presidente Conte per darvi l’aggiornamento quotidiano sullo stato dei contagiati in città. Oggi ci sono stati comunicati 10 nuovi positivi, pertanto ad Aversa abbiamo 142 casi attualmente positivi. Ritengo che presto arriveranno anche le comunicazioni dei guariti che, come sapete tutti ormai, hanno un iter diverso e più lungo”. Lo comunica il sindaco Golia.

“Il Presidente Conte ha da poco illustrato le disposizioni del nuovo DPCM (leggi qui). Domani entreremo nel merito della loro applicazione e lo farò con voi in diretta anche alla luce della riunione del COC che avremo in mattinata. Intanto mi preme condividere con voi il mio pensiero. Ben vengano tutte le misure che il Governo decide di mettere in campo per arginare l’impennata dei contagi, ma se si deve demandare ai sindaci la responsabilità di chiudere piazze e strade dopo le 21 si dovrebbe quantomeno prevedere una disposizione e potenziamento delle Forze dell’Ordine sul territorio per intensificare e rendere efficaci i controlli. La nostra provincia si trova in una situazione contingentata già da tempo e noi ci siamo fatti portavoce di questo disagio già prima per i controlli e la sicurezza ordinaria nell’Agro Aversano. Non possiamo fare tutto da soli con la polizia municipale. Considerando che sono già sommerso di messaggi che mi chiedono di chiudere ogni cosa, ogni strada, voglio ricordare che sospendere le attività di una strada, significa far riversare la movida in altri punti andando a penalizzare attività a discapito di altre. Tutte le misure contenute nel nuovo DPCM saranno attentamente analizzate dal COC per le dovute valutazioni, dopodiché – come sempre – vi aggiornerò nel merito”.