Aversa. Ztl, RdC e mercatino natalizio: tavolo tecnico in Comune

Giornata intensa quella di sabato 17 ottobre per l’amministrazione comunale retta dal sindaco Alfonso Golia e per il consigliere comunale del M5S Romano Roberto, che ha visto la costituzione di più tavoli di concertazione su vari argomenti all’ordine del giorno. Il sindaco, con l’assessore Mario De Michele e i candidati a sindaco Gianluca Golia e Roberto Romano hanno parlato in primis del nuovo orario che riguarda la ZTL.

Vi saranno due ordinanze: la prima riguarderà la criticità che si è sviluppata in seguito alle restrizioni dovute al COVID-19 e interesseranno la data dal 18 al 31 ottobre; La seconda riguarderà l’orario invernale. Gli orari della ZTL saranno i seguenti: dal lunedì al giovedì dalle ore 17 alle ore 21, il venerdì dalle ore 17 alle ore 23, il sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 24 e la domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 23. Non è escluso però che a causa del nuovo DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, gli orari potrebbero subire qualche variazione.

La riunione è proseguita sul tavolo delle Politiche Sociali. L’assessore Tarantino insieme al Presidente della commissione consiliare Affari Sociali Marco Girone, hanno annunciato che a partire dalla fine del mese di novembre la Città di Aversa sarà la prima della provincia di Caserta ad attuare il Reddito di Cittadinanza. Grande soddisfazione per il consigliere comunale Roberto Romano che ha creduto fortemente in questa misura e ha coinvolto il neo consigliere regionale Salvatore Aversano e il Deputato al Parlamento On. Giuseppe Buonpane chiedendo una fattiva collaborazione. “Voglio ringraziare anche il sindaco per la sua tenacia e determinazione. Ogni giorno mi ha telefonato per sapere a che punto fossero i lavori e l’assessore Ciro Tarantino per la sua azione concreta e risolutiva.

A conclusione dell’intensa giornata di lavoro si è anche parlato dell’organizzazione di prossimi eventi: Commemorazione dei defunti e localizzazione del mercatino natalizio che allieterà le prossime festività di fine anno, nel rispetto delle Ordinanze anti-covid. L’ultima parola spetterà comunque all’assessore della cultura dott. ssa Luisa Melillo che dovrà proporre la delibera in giunta nella prossima settimana.