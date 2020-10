Aversa. Incontro volontari animalisti e assessore Caterino

“Ho incontrato oggi i volontari animalisti del territorio per un confronto costruttivo. Con loro ho parlato della programmazione futura come la realizzazione di un rifugio per cani, di un rifugio per gatti, delle aree dogs dislocate in tutta la città. Ci siamo inoltre confrontati sulle iniziative che partiranno appena le direttive regionali e nazionali lo permetteranno”. Così l’assessore all’ambiente del Comune di Aversa, Elena Caterino.

“Infatti per sabato 31 è programmato il primo dei ‘microchip day’ che si terrà nell’area cani del parco parco. Partiranno inoltre appena possibile una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza alle adozioni dei cani attualmente presenti al canile convenzionato e alla sterilizzazione. Stiamo inoltre monitorando le colonie feline presenti in città e i cani presenti sul territorio da sottoporre alla sterilizza così come previsto dalla normativa vigente”.