Da stamane gli operatori del mercato settimanale di Teverola hanno bloccato la strada di via Roma in direzione cimitero, proprio dove si svolge la fiera settimana. Sul posto Polizia e Carabinieri. Una protesta pacifica quella degli operatori che chiedono di ascoltati dalle autorità preposte perché “senza lavoro non solo non c’è guadagno, ma non c’è dignità, non c’è futuro”.