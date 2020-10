Covid, +3 nuovi casi a Casaluce: due sono alunni che frequentano il plesso Marconi

“Comunico che mi sono pervenuti altri 3 esiti positivi di tamponi effettuati in questi giorni. Si tratta purtroppo di altri due minori che frequentano la scuola primaria “Plesso Marconi” nelle classi 4B e 2A. Oltre le due minori, è risultata positiva anche la mamma delle stesse. Ho contattato la famiglia in questione, la signora riferisce che sono tutte in discrete condizioni generali di salute”. A comunicarlo il sindaco Tatone.

“Inoltre, come già saprete, anche il consigliere comunale Pasquale Bruno è stato colpito da questo tremendo virus (leggi qui). Gli auguro fraternamente una pronta guarigione che, ci vedrà, al più presto nella casa comunale. Comunico altresì, che siamo in attesa dell’esito di ben 12 tamponi, precedentemente risultati positivi,nella speranza che risultino finalmente negativi! Rivolgo un accorato appello ai genitori e soprattutto ai ragazzi che attualmente sono lontani dai banchi di scuola: siate maggiormente responsabili uscendo il meno possibile e nel caso necessario indossare sempre la mascherina ed osservare il distanziamento, evitando soprattutto assembramenti! La situazione ci sta sfuggendo di mano e solo adottando queste misure, si può evitare il peggio! La situazione attuale nel nostro paese è la seguente: 28 persone contagiate ed altre in attesa di risultati post tampone. Usare la mascherina e rispettando il distanziamento fisico significa avere rispetto per gli altri e per noi stessi”.