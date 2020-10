Controlli anticovid nel Casertano: Carabinieri chiudono 2 esercizi commerciali

Nella tarda serata di ieri i militari della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 26enne albanese che già espulso dal territorio nazionale ed accompagnato alla frontiera aveva fatto rientro senza autorizzazione e denunciato in stato di libertà altro 26enne, sempre di origini albanesi, perché irregolare sul territorio nazionale. Nel corso del citato servizio è stata poi sanzionata una 43enne di Santa Maria Capua Vetere che presso la propria abitazione veniva trovata in possesso di 126 pacchetti di sigarette prive del marchio “monopolio di stato” per un peso complessivo di circa 2,5 kg.

Inoltre sono stati sanzionati due titolari di esercizi commerciali ubicati in Curti e San Prisco che all’interno degli stessi non rispettavano le norme in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto. I locali sopra citati sono stati chiusi provvisoriamente per la durata di giorni 5.

Due persone poi sono state sanzionate perché sprovviste dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

Nel corso del servizio sono state complessivamente controllate n. 98 persone e n. 43 automezzi.