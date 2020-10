Covid, due nuovi casi a Carinaro

“Da poco è arrivata la comunicazione dal dipartimento di prevenzione dell’Asl che ci ha comunicato il risultato dei tamponi con esito positivo di due nostri concittadini, non appartenenti a nessun nucleo familiare con precedenti casi positivi, e quindi vi aggiorno che al momento la nostra comunità di Carinaro ha cinque persone in quarantena obbligatoria per contagio”. Lo comunica il sindaco Nicola Affinito.

“Sono state contattate le famiglie per verificare lo stato di salute dei nostri concittadini che al momento non hanno particolari sintomi. Il Centro Operativo Comunale sta attivando tutte le misure volte a provvedere a tutte le esigenze e inoltre si sta adoperando a predisporre quanto indicato dal protocollo sanitario. Nel frattempo, l’Asl sta continuando a monitorare la mappa epidemiologica per avere sempre sotto stretto controllo tutte le persone a rischio poste in sorveglianza attiva. Alla luce di quanto sta accadendo e soprattutto visto l’aumento costante dei casi di contagio voglio esortarvi ad essere maggiormente responsabili per il bene di tutti, vi chiedo di seguire tutte le regole anti Covid: divieto di assembramenti, uso della mascherina anche all’aperto e lavaggio frequente delle mani”.