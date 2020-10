Aversa. PUC, Menale: “Un percorso da fare insieme”

“Da quando sono presidente della commissione urbanistica subito ho avuto l’onere e l’onore di portare avanti un tema fondamentale per la città, quello del redazione del nuovo piano urbanistico comunale (PUC). Innanzitutto vorrei ringraziare tutta la commissione nelle persone dei consiglieri Santulli, Stabile, Girone e Di Palma, a dimostrazione che tutte le forze politiche indistintamente su temi così importanti per la città lavorano in sincronia. All’inizio del percorso abbiamo dovuto fare i conti con l’emergenza covid-19 che ha solo parzialmente rallentato i lavori della commissione sul tema , ad oggi siamo in un momento fondamentale per dettare linee di orientamento strategiche fondamentali per il rilancio della città”. Così il consigliere comunale di maggioranza Domenico Menale intervenendo sul Puc.

“Dopo queste ultime settimane di lavoro incessante della commissione abbiamo affrontato temi importantissimi, ne cito solo alcuni: Riqualificazione del centro storico, la Maddalena, l’idea di città policentrica fornita di servizi al cittadino in ogni quartiere (aree gioco, aree verdi, parcheggi, punti sport). Ad oggi più che mai abbiamo l’esigenza di intensificare il confronto sui temi con tutta la città, con i singoli cittadini, con le associazioni, con dei portatori di interesse, di tutti coloro vogliamo dare contributi da valutare per creare una città più vivibile. Quindi da oggi sarà possibile far pervenire all’amministrazione tutte le idee, suggerimenti ed opinioni seguendo i canali preposti illustrati nella locandina”.