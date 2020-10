Aversa. Mof, Fiorenzano: “Dal consigliere Oliva solo inesattezze e imprecisioni per fini politici”

“Abbiamo ascoltato com grande attenzione la diretta del consigliere Oliva sul mercato ortofrutticolo (guarda qui) e siamo ancora in attesa dell’unica cosa che avrebbe dovuto dire: un atto di responsabilità e di scuse a tutti gli aversani per non aver incassato, e a tutti gli operatori per non aver investito nel mercato salvo poche migliaia di euro, durante i lunghi anni in cui ha avuto un ruolo di primo piano nel governo della città e nella maggioranza”. Lo dichiara il consigliere comunale di maggioranza, Pasquale Fiorenzano.

“Mette in fila una serie di inesattezze e imprecisioni perché non ha armi se non fare demagogia a fini propagandistici, politici ed elettorali. Del resto è in campagna elettorale permanente. Parla di computo metrico errato attribuendo a noi la responsabilità. Omettendo che sono arrivate nuove e ulteriori prescrizioni rispetto a quelle iniziali. Omette di dire che nel mof mancava completamente la rete fognaria, inserita solo successivamente nel progetto, al pari dell’antincendio. Entrambi interventi che hanno assorbito risorse economiche originariamente non previste. Alla fine dice che un commissario sarebbe meglio di questa amministrazione che in circa un anno sta ponendo rimedio ai suoi disastri. Forse è vero ma sicuramente meglio un commissario che di nuovo voi al governo della città. Di danni me avete fatti già troppi”.