Covid, 25 nuovi casi ad Aversa

“Ci hanno comunicato 25 casi positivi, pertanto ad Aversa abbiamo 129 casi attualmente positivi. Oggi in Campania 1261 casi positivi e in Italia 10mila in più di ieri”. Così il sindaco Alfonso Golia.

“È evidente che i numeri siano in salita e c’è bisogno di attuare contromisure rigide ed efficaci. Continuiamo a monitorare la situazione senza sosta. In strada ci saranno controlli per l’osservanza delle disposizioni vigenti. Agiamo responsabilmente, non possiamo permetterci leggerezze”.