Aversa. Canone idrico, al via le prime ingiunzioni di pagamento e verifiche contatori

“Questa azione non piacerà a chi non ha mai pagato i consumi idrici, storico problema della città. Non piacerà a chi, pensando di essere più furbo degli altri, ha lasciato i contatori intestati a defunti, condomini o società che non esistono più. Sono partite le prime ingiunzioni di pagamento per un importo totale di 6 milioni di euro e le verifiche incrociate sugli intestatari dei contatori”. Lo annuncia il sindaco Alfonso Golia.

“Questa azione piacerà a chi invece – tra mille difficoltà – ha sempre pagato tutto. L’obiettivo di questa operazione sui canoni idrici è di recuperare l’intero importo che ammonta a 18 milioni di euro, soldi che ritornano a disposizione della nostra città. Continuiamo la battaglia per le regole e la legalità che avevamo promesso in campagna elettorale e che tra mille ostacoli stiamo conducendo a testa alta nell’interesse di tutti. Per pagare tutti e pagare tutti meno”.