Lusciano. Covid, IV: “Tamponi molecolari per le fasce deboli ed a rischio”

“Il rischio lockdown è alle porte e se non si prendono provvedimenti seri diventa inevitabile. Il lavoro va svolto iniziando dai territori e l’obiettivo è individuare più positivi possibili, specialmente, gli asintomatici per evitare la manifestazione le a diffusione del contagio”. E’ la richiesta del gruppo cittadino di Italia Viva a Lusciano coordinato dal referente Luciano Dell’Aversano Orabona.



“Bisogna effettuare tamponi individuando tutte quelle persone a rischio e non solo facendo una distinzione di fascia A e di fascia B, vanno effettuati non solo a questo ma, il sindaco non può fare sempre due pesi e due misure, in qualità di rappresentante della salute dei propri cittadini, deve garantire tamponi molecolare per le fasce deboli ed a rischio perché i numeri di contagio fa paura. Non è nostra intenzione creare allarmismo o fare polemica ma, un aspetto da non sottovalutare, è la gestione e prevenzione nel mondo scolastico. Chiediamo che venga garantito sanificazione periodiche all’istituto comprensivo e tamponi a campione tra docenti e studenti. La politica è una cosa seria e se occorre bisogna studiare come migliorare la propria società”.