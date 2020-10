Gricignano. Covid, muore una donna di 77 anni

Devo comunicare che una nostra concittadina, affetta da varie patologie, è deceduta a causa delle complicazioni insorte con il virus. Ai familiari tutti va il mio personale cordoglio e quello dell’intera comunità di Gricignano”. Lo annuncia il sindaco Santagata.

“Sono in continuo contatto con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL per tenervi costantemente aggiornati. Abbiamo quattro casi positivi al COVID19. I pazienti si trovano in isolamento fiduciario e sono tutti asintomatici. Quindi la situazione aggiornata è la seguente: Positivi Asintomatici 24; Ricoverati in ospedale 0; Guariti 6; Totale 30. La situazione su tutto il territorio nazionale sta gradualmente peggiorando e richiede l’assunzione di comportamenti responsabili da parte di tutti noi. A scopo del tutto precauzionale, abbiamo anche programmato una sanificazione di tutti i plessi scolastici che sarà effettuata a partire dal pomeriggio di domani, venerdì 16 ottobre. La prevenzione è al momento l’unica arma a nostra disposizione per sconfiggere il virus. Pertanto ricordiamoci di rispettare le regole essenziali di distanziamento sociale e l’uso costante della mascherina”.