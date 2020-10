Aversa. Scuole chiuse, Golia ai genitori: “Controllate i vostri figli che non approfittino per andare in giro”

“Ci sono stati comunicati 18 casi positivi, pertanto ad Aversa abbiamo un totale di 104 casi attualmente positivi”. Lo comunica il sindaco Golia.

“Restano vigenti le precedenti disposizioni comunicate e quelle relative al DPCM. Ora che le scuole sono chiuse, prego vivamente i genitori di vigilare e assicurarsi che i figli rispettino le regole e non approfittino di questa sospensione per andare in giro, assembrarsi e ritrovarsi nelle case in numero maggiore di quello raccomandato.. Da parte di tutti è richiesta la rigida osservanza delle regole al fine di evitare misure più restrittive. L’obiettivo di tutti noi deve essere evitare un nuovo lockdown. Si ammazzerebbe il commercio e le attività cittadine e si darebbe il colpo di grazia alla nostra economia e a coloro che – purtroppo – non sono riusciti a riprendersi ancora dalla prima chiusura. Cari concittadini, i numeri sono alti a fronte, questo sì, di più tamponi fatti. Ma questa non deve essere una magra consolazione perché anche il numero di positivi è alto e nessuno di noi può permettersi che il virus arrivi nelle case e alle persone più anziane e fragili. Così come il fatto che la maggioranza siano asintomatici non deve indurci a leggerezze perché l’asintomatico va in giro e contagia altre persone. Credo sia abbastanza comprensibile a tutti la situazione. Indossiamo la mascherina, evitiamo gli assembramenti, evitiamo di riversarci nelle case private. Segnaliamo alle Forze dell’Ordine i comportamenti non conformi. Alle famiglie è demandata la responsabilità dei propri figli. Concentriamoci sul rispetto delle regole e tuteleremo noi stessi e le persone a noi care”.