Aversa. Cimitero, servizio idrico e Mof: riunita Commissione Lavori Pubblici

Si è tenuta oggi la Commissione Consiliare Lavori Pubblici e Cimitero sul seguente odg: Regolamento cimiteriale, gestione del servizio idrico, varie ed eventuali.

Il consigliere comunale Roberto Romano del M5S ha evidenziato, come “il cimitero versi in una condizione di degrado veramente preoccupante e ha proposto di fare una manifestazione di interesse per risolvere definitivamente la criticità inerente alla mancanza di personale, che garantisca il servizio di manutenzione dei loculi e lampade votive. I cittadini aversani versano, per tale servizi, la somma di euro 50,00 annualmente e il risultato è sotto gli occhi di tutti: loculi fatiscienti con caduta di calcinacci e nastri di delimitazione per inagibilità dell’area e il 70% delle lampade votive sono spente. Per quanto riguarda l’accesso alle persone con disabilità, dovrebbe essere noto a tutti, che i diritti dei disabili sono tutelati da apposite norme che trovano fondamento nella costituzione e in questo momento, con il divieto di accesso con auto al cimitero, fatto in maniera seria e trasparente, questa amministrazione lede questo diritto”.

In merito alla gestione del servizio idrico, “anche se vi è una volontà di affrontare il problema in maniera propositiva – fa sapere Romano -, ancora oggi non siamo in grado di stabilire quante utenze domestiche e non vi sono nella città di Aversa, e la mancanza di contatori per ogni nucleo familiare impedisce l’esigibilita’ del tributo, per non parlare della insufficiente e cronica presenza di forza lavoro che ingessa gli uffici in una situazione di stallo e di impotenza”.

Infine nelle varie e eventuali il consigliere Romano ha ripreso l’argomento MOF, che “ancora oggi vive una condizione di incertezza e confusione, chiedendo l’audizione in commissione del R. U. P. per capire se ci sono le condizioni per chiedere anche attraverso il difensore civico regionale, la presenza di un commissario ad acta che affronti con capacità e risoluzione la annosa criticità e possa trovare la risoluzione nell’immediatezza. Ci auguriamo, per il bene di tutta la città e dei cittadini che aspettano risposte concrete, che presto si metta fine a tali difficoltà che si sono affrontate fin dal primo giorno di insediamento di questa amministrazione comunale”.