Covid, 90 positivi a San Cipriano. Sindaco Caterino: “Controlli capillari della Polizia Locale sul territorio”

“San Cipriano conta 92 positivi, due dei quali sono in isolamento in altri comuni, sul nostro territorio attualmente vi sono 90 positivi in isolamento. Oltre la metà dei casi interessano interi nuclei familiari. Questa mattina di concerto con le forze dell’ordine si è dato inizio ad un controllo capillare volto a garantire il rispetto delle regole”. Lo dichiara il sindaco Vincenzo Caterino.

“Il nuovo dpcm ha in parte confermato quanto precedentemente disposto dalle ordinanze sindacali, prima dell’intervento governativo infatti avevamo già previsto l’uso obbligatorio della mascherina, la chiusura dei circoli ricreativi, la chiusura delle fiere settimanali ed altri interventi volti a contenere il contagio. Ci siamo fatti trovare pronti quando la competenza delle decisioni spettava ad altri, come quando su richiesta dell’ASL abbiamo disposto la chiusura delle scuole e la sanificazione. I controlli proseguiranno fin quando saranno necessari, purtroppo siamo uno dei paesi più colpiti della provincia, e senza la collaborazione di tutta la comunità non ci saranno ordinanze sindacali o decreti governativi che possano alleggerire la situazione contagio a San Cipriano, pertanto dobbiamo impegnarci ad adoperare tutti gli strumenti che abbiamo per contenere il virus quali usare la mascherina, lavare spesso le mani, mantenere la distanza di sicurezza ed evitare gli assembramenti, nonché rispettare tutte le regole previste dal nuovo dpcm. Vi invito ad un ulteriore sforzo in termini di attenzione anche in ambito familiare e confidenziale, vi invito inoltre a scaricare l’app Immuni in quanto può essere un prezioso strumento nella lotta al virus. L’attività di screening e monitoraggio dei contatti delle persone risultate positive nei giorni scorsi continua. Attendiamo ancora il risultato di diversi tamponi”.