Covid, 8 nuovi casi ad Aversa: domani scuole regolarmente aperte

“Ci sono stati comunicati 8 casi positivi, pertanto ad Aversa abbiamo al momento 86 casi attualmente positivi, Domani, giovedì 15 ottobre, le scuole funzioneranno regolarmente”. Lo comunica il sindaco Golia.

“Ricevo ovviamente tanti messaggi relativi al DPCM: le disposizioni mi sembrano abbastanza chiare e non lasciano spazio a interpretazioni. Mi rendo conto che ad esempio può sembrare un controsenso limitare il numero di partecipanti a una cerimonia e poi permettere accessi non regolati ai mezzi pubblici. Ma lasciamo che il Governo si occupi di queste criticità e concentriamoci sul rispetto delle regole. A questo proposito, invito tutti a tenere bene a mente le raccomandazioni contenute nel DPCM relative al numero di persone in casa. È molto importante perchè i contagi avvengono per la quasi totalità in famiglia. Si torna a casa e si trasmette il virus a genitori, conviventi, nonni… Faccio appello quindi agli amici che hanno giustamente voglia di ritrovarsi per stare insieme magari per una cena: nessuno lo vieta e nessuno manderà i Carabinieri, ma siate prudenti e non prendete sotto gamba le raccomandazioni. Tutelate i vostri affetti, pensate a chi avete a casa. Non passiamo dagli assembramenti nelle strade, a quelli nelle case. Cari concittadini, i numeri dei contagi di oggi sono alti in Italia e in Campania, ma alto è anche il numero di tamponi effettuati. Seguiamo le regole e agiamo responsabilmente”.