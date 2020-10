Casaluce Sicura, Comune partecipa al bando del MinInterno per la videosorveglianza sul territorio

Si chiama ‘Casaluce Sicura 4.0+’, il progetto, realizzato dall’UTC e Area Vigilanza, che permette al Comune di Casaluce di partecipare al bando del Ministero dell’Interno per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza di nuova generazione che costituisca strumento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, oltre al senso civico relativo alla vivibilità (es. sversamento illeciti dei rifiuti) e viabilità su tutto il territorio.

“È una opportunità che non possiamo perdere, infatti, il progetto rientra in uno dei punti programmatici di questa amministrazione – fanno sapere dalla Casa Comunale -. In data 01 ottobre c.a. il Sindaco Tatone ha firmato con il Prefetto di Caserta il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” ai fini della presentazione del progetto di videosorveglianza, secondo le previsioni di cui al Decreto Ministeriale. Per dare maggiore supporto al progetto appena approvato, abbiamo previsto una quota di compartecipazione pari al 10% sull’intero importo richiesto. Il finanziamento totale richiesto è di circa 681.000,00€ e prevede l’istallazione su tutto il territorio comunale (centro urbano, periferie e confini territoriali) di un totale di 72 telecamere suddivise in videosorveglianza e lettori targa”.