Sorrento. Covid-19, ordinanza sospensione attività sportive e chiusura parchi, centri anziani e mercato settimanale

Sospensione con effetto immediato di tutte le attività sportive non agonistiche ospitate in strutture pubbliche. Chiusura di parchi e parchi giochi, centri per anziani, oratori e, a partire da domani 14 ottobre, del mercato settimanale. E’ quanto disposto dall’ordinanza firmata questa sera dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, in conseguenza dell’aumento dei contagi da coronavirus nella città del Tasso e in tutta la penisola sorrentina.

“A causa della situazione di emergenza, ed in accordo con le altre amministrazioni della penisola sorrentina, ho emanato questo provvedimento che contiene misure necessarie per rispettare le normative sanitarie – spiega il primo cittadino – La salute dei sorrentini viene al primo posto”.