Lusciano. Stop mensa e minibus, IV: “Sindaco Esposito continua ad avere due pesi e due misure”

“‘Al momento non riusciamo a garantire in sicurezza lo svolgimento del servizio mensa e del minibus’ ha dichiarato il sindaco Nicola Esposito rinviando le due attività a data da destinarsi. Una presa d’atto inadeguata, una vera progressiva delegittimazione del ruolo politico di tutto il gruppo Noi per Lusciano. Gli interessi dei Luscianesi vengono continuamente mortificati da un solo modus operandi: “salvaguardare il consenso elettorale” in vista delle prossime elezioni”. E’ la denuncia di Italia Viva Lusciano, per bocca del referente cittadino Luciano Dell’Aversano Orabona sullo stop dei servizi come la mensa e minibus.

“Infatti, il sindaco con questi continui annunci, dimentica di non stare più in campagna elettorale. Per noi di Italia Viva, è una scusa che ha il solo intento di eludere i problemi del paese, manifestando una netta incapacità amministrativa. Un triste teatrino segnato da una scelta approssimata, fatta probabilmente, per mancata preparazione sulle procedure per il contenimento da contagio covid-19. Il sindaco pretende di governare Lusciano arrampicandosi sugli specchi. D’altronde Esposito si dispiace di non riuscire a garantire la sicurezza del trasporto pubblico e del servizio mensa in via precauzionale, ma non pensa che si potrebbe disporre un momentaneo coinvolgimento di società o minibus privati in modo da potenziare ed aiutare il servizio pubblico. Il sindaco continua ad avere due pesi e due misure”.